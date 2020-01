Venerdì notte chiuso passaggio a livello Via di Gagno. Finita la pulizia della croce pisana

PISA – Interventi di ripristino dell’asfalto in zona La Cella, in via Vecchia Tranvia, via Sempione, via Cervino e via Monte Bianco, mentre è stata completata nella giornata di giovedì la manutenzione e pulizia della croce pisana sul Ponte di Mezzo.

Infine per domani venerdì sono previste le chiusure dei passaggi a livello all’altezza di via di Gagno, via del Marmigliaio e via Tino di Camaino (pedonale) dalle ore 23 di venerdì sera fino alle ore 5 di sabato mattina, al fine di consentire a RFI Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane i lavori di scarico di rotaie in funzione del futuro rinnovamento della tratta Pisa-Lucca.