“Venerdì raccontando…” alla Biblioteca dei a Fornacette

CALCINAIA – I Venerdì del mese di Marzo si trascorrono raccontando storie che toccano i più svariati temi, dalla diversità alla solidarietà, dalla gestione della rabbia a quello. Tante letture animate, attentamente selezionate per i più piccoli, stanno dunque per prendere vita alla Biblioteca dei Ragazzi di Fornacette.

A vestire i panni dei più svariati personaggi saranno gli attori e le attrici dell’Associazione Viviteatro, che si cimenteranno in divertenti interpretazioni di fronte al loro giovanissimo pubblico. Ecco di seguito il programma degli appuntamenti della rassegna promossa dal Comune di Calcinaia:

Venerdì 2 Marzo – dai 6 anni in su

focus sui temi della diversità e della solidarietà

“I musicanti di Brema” (Fratelli Grimm)

“Il dono della farfalla” (N. Cinquetti e C. Cerretti)

Venerdì 9 Marzo – dai 3 anni in su

focus sul tema della gelosia

“Il diavolo con la giacca verde” (Fratelli Grimm)

“Nicolò desidera in fratello” (B. Lins e A. Sottler)

“La sposa bianca e quella nera” (Fratelli Grimm)

Venerdì 16 Marzo – dai 4 anni in su

focus sul tema della rabbia

“Tremotino” (Fratelli Grimm”)

“La piccola principessa in collera” (H. Bichonnier)

Venerdì 23 Marzo – dai 3 anni in su

focus sui temi della paura e dell’abbandono

“Hansel e Gretel” (Fratelli Grimm)

“I tre piccoli gufi” (M. Vaddel e P. Benson)

Venerdì 30 Marzo – dai 7 anni in su

focus sui temi della paura e dell’indolenza e della pigrizia

“Lo sfaticato e il lavoratore” (Fratelli Grimm)

“Proprio adesso che” (Silvia Roncaglia)

Tutti gli incontri, promossi dall’amministrazione comunale calcinaiola, si terranno alla Biblioteca dei Ragazzi di Fornacette, all’interno del Centro Educativo “M. Montessori” (via Morandi), alle ore 16.30. L’ingresso è libero.