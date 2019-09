PISA – Il Responsabile della CAN B Emidio Morganti ha affidato la gara Venezia-Pisa in programma sabato 28 settembre (ore 15) e valida per la 6° giornata del Campionato Nazionale di Serie B ad Antonio Di Martino di Teramo.

Il direttore di gara sarà assistito da Alessandro Cipressa di Lecce e Pasquale Cangiano di Napoli.

Il Quarto Uomo sarà Luca Zufferli di Udine.