Venezia vince la Regata delle Repubbliche Marinare. Pisa chiude terza

PISA – Venezia ha vinto la 64ª Regata storica delle Repubbliche Marinare precedendo Genova di 16 centesimi. Pisa chiude al terzo posto e quarta Amalfi.

Per la squadra lagunare è il 34esimo successo della storia alle Regate delle Repubbliche Marinare.

L’ordine di partenza vedeva Venezia in acqua 1, Pisa in acqua 2, Genova in terza corsia e Amalfi in quarta.

Venezia aveva passato in testa la prima boa, tallonata da Genova, arrivata al traguardo con soli 16 centesimi di secondo di ritardo.

Il Galeone veneziano, secondo Genova (che ha presentato ricorso sottoscritto da Amalfi e Pisa) ha tagliato l’acqua (la corsia) di Genova, sconfinando e questo è vietato dal regolamento.