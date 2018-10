PISA – Il forte vento della scorsa notte ha visto circa 20 interventi effettuati dai Vigili del Fuoco, principalmente dalla sede centrale di Pisa dovuta a rami pericolanti e alcuni caduti sulla sede stradale.

Una criticità sul tratto iniziale di via del Brennero partendo da Pisa dove è stata chiusa la viabilità e sono al lavoro le squadre dell’Anas per rimuovere sempre rami caduti sulla sede stradale. Non si segnalano altre criticità.