Verde pubblico, al Comune di Pisa un riconoscimento per il parco urbano delle mura

PISA – Il Comune di Pisa è stato premiato lo scorso 25 ottobre alla ventesima edizione del premio “La città per il verde” organizzato dalla casa editrice “Il Verde Editoriale” di Milano.

La cerimonia di premiazione, a cui ha partecipato l’architetto Marco Guerrazzi del Comune di Pisa, si è tenuta a Milano, al Palazzo del Cinema Anteo. La giuria ha consegnato all’architetto il premio “Verde Urbano” per la 4 ͣ categoria, ovvero per i comuni oltre i 50.000 abitanti, per la realizzazione del parco urbano delle mura, finalizzato alla valorizzazione delle mura medievali, con interventi chiari nella composizione degli spazi e funzionali alla fruizione pubblica.

Il riconoscimento è stato assegnato ai comuni italiani che si sono distinti per realizzazioni o metodi di gestione innovativi, finalizzati all’incremento del patrimonio verde pubblico.

Questa la motivazione del premio assegnato al Comune di Pisa: “L’opera si caratterizza per una visione strategica globale di grande estensione, modulata in un insieme di interventi locali che hanno consentito il recupero di lembi di territorio da tempo abbandonati e degradati, sostituiti da armonici spazi aperti a prato; il miglioramento e l’implementazione delle alberate presenti; la posa di un sistema di illuminazione a led; la valorizzazione dei manufatti, recuperati al decoro originale anche attraverso un semplice ma efficace lavoro di pulizia. Con il premio la giuria ha voluto non solo sottolineare la riuscita della valorizzazione dell’imponenza delle mura cittadine storiche, ma anche la cura nel miglioramento e rifinitura degli elementi di dettaglio”.