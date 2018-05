Veronica Marianelli (PSI): “Filippeschi Ghezzi e Serfogli contro l’Aeroporto di Pisa”

PISA – Veronica Marianelli (PSI) candidato a Sindaco per le prossime elezioni comunali il 10 giugno prossimo sulla questione relativa alla delibera di divieto di sosta degli autobus e degli NCC (noleggio con conducente) all’aeroporto di Pisa dopo l’incontro avvenuto con i cittadini del quartiere e gli operatori economici.

“Il Sindaco Filippeschi ha voluto terminare il suo mandato con un bel colpo di coda, obbedendo a direttive tipiche di un “fine mandato”, un regalo o meglio una obbedienza dovuta alla dirigenza del PD fiorentino: non si possono spiegare in altro modo le scelte che in questi giorni hanno coinvolto la vicenda aeroporto e sosta dei pullman dei turisti.

Ancora una volta il PD ha calpestato ciò che è impresa, turismo, ricaduta economica per la Città di Pisa: è manifesta la volontà di danneggiare l’imprenditoria privata e quanto avviene in Città non è altro che lo specchio delle politiche portate avanti in questi anni a livello nazionale.

Gli imprenditori pisani sono sempre stati abbandonati a loro stessi, alle angherie degli Enti pubblici, basti vedere la vicenda dei canoni demaniali riguardanti tutti i rimessaggi del viale D’Annunzio aumentati a cifre spropositate senza che mai un Signor Amministratore Comunale sia intervenuto per tentare una intermediazione o quanto meno abbia espresso una posizione a favore degli imprenditori “abusati” dal pubblico potere ed arroganza.

In Pisa sono state costantemente attuate in questi anni scelte fuori da ogni controllo e da ogni logica, basti vedere una delle ultime “grandi opere” e cioè il restringimento totale della carreggiata in zona Isola Verde con pista ciclabile di tipo autostradale, per arrivare ora a questa ultima imposizione riguardante la sosta dei pullman in area aeroporto: il grande dispiego di forze della polizia municipale con posti di blocco ai pullman di turisti non si era mai vista, e vien quindi da pensare che la posta in gioco sia veramente alta, ma quale potrebbe realmente essere, ci viene da domandarci.

Appare evidente che tanto zelo profuso per dirottare i pullman in area people-mover cerchi di camuffare un grande fallimento di logistica a discapito dei cittadini.

Questo disagio che ha delle ricadute economiche e di immagine negative sull’immagine per la nostra città , nasconde l’altra volontà di spostare le preferenze dei tour operator sul aeroporto dei fiorentini rilanciando l’aeroporto di Bologna ed il famoso asse logistico dell’appennino.

Quali sono stati gli interessi privati che si sono mossi dietro tutto il progetto del people-mover? Tutta quella marea di soldi in stragrande maggioranza provenienti dal pubblico ed per una parte dalla comunità europea ha dato una qualche ricaduta economica per la Città di Pisa o è stato beneficio solo ai progettisti, costruttori e chissà a chi altro tutti di fuori Città?

Noi Socialisti crediamo nella coerenza delle idee e tra le nostre scelte abbiamo posto l’interesse della Città, in termini di tutela e sostegno all’iniziativa imprenditoriale privata; sviluppo e valorizzazione del turismo sia monumentale che paesaggistico viste le grandi ricchezze di cui disponiamo.

La forza delle idee progetto è per i Socialisti una gestione del territorio le cui ricadute conducano alla riduzione della disoccupazione e la crescita del reddito dei pisani”.