Verso il derby. In vendita i biglietti di Lucchese-Pisa. In Curva 1080 posti

PISA – La società Lucchese Libertas informa che i biglietti (settore ospiti) validi per la gara Lucchese-Pisa in programma allo Stadio “Porta Elisa” domenica 11 novembre alle ore 16.30 saranno disponibili a partire dalle ore 17 di oggi in prevendita presso le ricevitorie autorizzate Go2 fino alle ore 19 di sabato 10 novembre.

Ai tifosi nerazzurri, anche non in possesso di Tessera del Tifoso/Supporter Card, è stato destinato il settore Curva Est (capienza 1.080 posti). Il prezzo è di 10 euro (+ d.d.p.)

I residenti nella provincia di Pisa potranno acquistarli nei seguenti punti vendita (non sarà attiva la vendita on-line):

– Centro di Coordinamento Empoli Clubs (via della Maratona 2, Empoli)

– Tifo Pisa (via delle Case Vecchie 12, Fornacette)

La società Lucchese Libertas consiglia ai supporters della tifoseria ospite, intenzionati ad arrivare a Lucca con il treno “di acquistare al momento della partenza il biglietto di andata/ritorno, evitando pertanto un sovraffollamento alla biglietteria di Lucca che non dispone della capacità necessaria in termini numerici. Per chi, invece, fosse interessato a giungere con mezzi propri, si informa che sarà a disposizione un ampio parcheggio riservato nei pressi della Curva Ospiti. Sarà nostra premura informarvi di ulteriori variazioni sulla vendita“.