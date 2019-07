Verso la festa del Calambrone. Le dune, le pinete, i sentieri, parte il concorso fotografico ‘Scatti nel Parco’. Come partecipare

PISA – Gite in canoa, escursioni, passeggiate a cavallo e in bicicletta, dibattiti: dal 14 al 15 settembre andrà in scena la terza edizione della Festa del Calambrone, nell’anno in cui si festeggia il 40° anniversario dell’istituzione del Parco Regionale Naturale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli.

Presso la Fattoria Tirrenia in via Porcari, che sarà il baricentro della manifestazione, saranno esposti gli scatti più belli selezionati con il concorso fotografico che è partito in questi giorni e che durerà fino al 31 agosto.

Tema del concorso sarà Calambrone con le sue bellezze naturalistiche, le dune, le pinete, le spiagge, le aree umide e i sentieri. Per partecipare basterà postare su Instagram le proprie immagini, fino ad un massimo di 5, con l’hashtag #scattinelparco. I tre scatti più belli riceveranno un premio.

La Festa si svolgerà sabato 14 e domenica 15 settembre e prevede: passeggiata nel bosco della Cornacchiaia con esperti di scienze motorie, iniziative di pulizia del territorio con il gruppo Acchiapparifiuti, gite in canoa lungo il Canale dei Navicelli, escursione sulle dune aspettando il tramonto, due dibattiti con le istituzioni sulle prospettive turische e ambientali del Calambrone e dell’Area Marina Protetta della Meloria, cavalcata da Marina a Calambrone attraverso la campagna e i boschi, raduno di aquiloni, ciclopasseggiata nel territorio interno del Calambrone, gita in battello dall’Arno al canale di Navicelli passando attraverso le Porte Vinciane. Per informazioni più dettagliate su orari e prenotazioni è possibile consultare il sito www.parcosanrossore.org.

La manifestazione è organizzata dal Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, con la collaborazione di WWF, Comune di Pisa, Legambiente, Uisp, Fiab, La Fattoria di Tirrenia, Unione Canoisti Livornesi, CNA, Confesercenti, Confcommercio, Centro Canoe di Tombolo, Centro Ippico di Boccadarno

Ufficio stampa Raffaele Zortea tel 3479021706

ufficiostampa@sanrossore.toscana.it