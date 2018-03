Verso le elezioni. A Pisa si vota il 10 giugno, eventuale ballottaggio il 24 giugno

PISA – Le elezioni comunali a Pisa si terranno domenica 10 giugno, con eventuale turno di ballottaggio domenica 24 giugno.

La data è stata stabilita con proprio decreto dal ministro dell’Interno, Marco Minniti. Il 10 giugno dunque si deciderà per il nuovo Sindaco della nostra città.

A Pisa sono già stati ufficializzati i nomi di alcuni candidati a sindaco, come Antonio Veronese (Patto Civico), Maria Chiara Zippel (La Nostra Pisa) e Raffaele Latrofa (Pisa nel cuore),Veronica Marianelli (PSI) e Francesco Auletta (Diritti in Comune) . Dopo Pasqua il centrodestra nominerà Conti mentre ancora in alto mare Movimento a 5 stelle e la sinistra democratica.