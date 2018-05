Verso i play-off. Pisa, un 7-0 al Cenaia nell’allenamento congiunto all’Arena

PISA – Il Pisa batte per 7-0 il Cenaia (Eccellenza) nell’allenamento congiunto andato in scena domenica mattina 13 maggio all’Arena Garibaldi in una giornata di sole che non ha coinvolto molto pubblico.

di Giovanni Manenti

La prima frazione si è chiusa sul 5-0 per il Pisa con le reti di Mannini 21′, Giani 30′, Giannone 32′ e una doppietta di Negro al 41′ e 44′. Negro è andato in gol anche nella ripresa ed ha mostrato un buono stato di forma. Nel secondo tempo a segno anche Giani.

Il Pisa di mister Petrone si è schierato con il 4-2-3-1 con Petkovic in porta Setola, Lisuzzo, Cagnano, Mannini in difesa. Davanti alla difesa De Vitis e Maltese più avanti Maza, Giani e Giannone con Negro unica punta.

Nella ripresa il Pisa ha sostituito Petkovic con Voltolini, Lisuzzo con Sabotic al 56′ e Giani con Filippini al 60′, con conseguente spostamento di Mannini ad esterno alto a sinistra.

Il Cenaia guidato dall’ex difensore nerazzurro Massimo Macelloni si è schierato con Serafini tra i pali Del Gratta, Fabbrini, Gamba, Giari, Signorini, Petri, Montecalvo, Bruzzone, Ghelardoni, Maiorana con la classica numerazione dall’ 1 all’11.