Verso Ponsacco – Massese. Maneschi: “Massese buona squadra, abbiamo una rosa lunga e di qualità”

PONSACCO – “Almeno una cosa è certa: Remorini stavolta non ci farà gol visto che gioca con noi. L’abbiamo preso per questo”.

Inguaribile Maneschi: l’allenatore dell’Fc Ponsacco non rinuncia alla battuta nemmeno alla vigilia di una gara importantissima e sentita come quella in programma domani al Comunale di Viale della Rimembranza contro la Massese.

Guai perdere il sorriso, dunque, in casa rossoblù, nonostante qualche piccolo intoppo legato ai problemini fisici di qualche giocatore: “Avremo qualche assenza importante, a cominciare da Mazzanti, ma non sono preoccupato: la squadra sta bene e anche nelle partite precedenti, infatti, è capitato di dover rinunciare a giocatori di spessore ma chi li ha sostituiti ha sempre fatto più che egregiamente il suo compito.

Anzi, domenica scorsa a Scandicci direi che chi è entrato dalla panchina ci ha dato una mano decisiva per portare a casa la vittoria: è la conferma che quest’anno abbiamo una rosa molto ampia e di qualità”.

Semmai Maneschi è più preoccupato della Massese, “Buonissima squadra, con alcune individualità importanti. Lamioni? E’ sicuramente forte e dovremo fare il possibile per impedirgli di arrivare alla conclusione. Ma non dimentichiamo Cruciani a centrocampo e soprattutto Bonuccelli: sicuramente non ci farà gol perché, per nostra fortuna, ha appeso le scarpe al chiodo da qualche anno, ma è un allenatore molto preparato che sa far giocare a calcio le sue squadre”.

Nella foto sopra l’allenatore Giovanni Maneschi e il Ds Andrea Luperini