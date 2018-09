Verso Ponsacco – Pianese. Mister Maneschi avverte: “Sono forti”. Le nuove maglie in vendita

PONSACCO – Mercoledì 25 settembre il Ponsacco riceve (ore 14) la Pianese al Comunale di Via della Rimembranza. Alla vigilia del match ha parlato in conferenza stampa mister Maneschi avvisando il gruppo della pericolosità della squadra che i rossoblu andranno ad affrontare.

Gli ingredienti ci sono tutti: “Per arrivare fino in fondo in un campionato così difficile occorrono un gruppo compatto e calciatori bravi, in grado di determinare il risultato. In più, almeno nelle prime due gare, abbiamo avuto anche quel pizzico di fortuna che non guasta mai”. Fin qui tutto bene, dunque, per l’allenatore dell’Fc Ponsacco 1920, ma la strada da percorrere è ancora parecchio lunga e domani c’è già un’altra tappa insidiosa: “La sconfitta di domenica in casa con il Tuttocuoio non inganni: hanno perso su rigore e sullo 0-0 hanno colpito un palo. Sulla gara singola incidono tantissimo gli episodi, ma la Pianese rimane una squadra molto forte: lo ha dimostrato ampiamente in precampionato anche nelle prime due giornate”.

Cali di tensione, dunque, assolutamente vietati. E nessun rischio di vertigine da primato: “Siamo in testa a punteggio pieno? Vero ma abbiamo giocato appena due partite: sono state vittorie arrivate al termine di prestazioni positive e, dunque, fanno bene al morale ma la classifica, per il momento non conta nulla”. Semmai c’è la volontà di dare un’altra gioia alla tifoseria rossoblù: “Non sarà facile ma ci proveremo – dice Maneschi -: vogliamo portare più persone possibile al Comunale e l’unico modo che conosciamo è quello di giocare bene e soprattutto vincere”. Anche perché la squadra ha le caratteristiche per farlo: “Ho sempre privilegiato il risultato al bel gioco, ma quest’anno abbiamo tanta qualità in organico e, probabilmente, anch’io dovrò rivedere qualcosa”.

Sulla formazione “anti-Pianese” mister Maneschi non si sbilancia. “ma solo perché non mi sono ancora confrontato con la Rina” scherza l’allenatore con riferimento alla moglie del direttore organizzativo Fabio Taccola, tifosissima rossoblù evocata anche domenica dopo il successo con l’Aglianese. Però una cosa è certa: “Non ho ancora deciso se scenderanno in campo gli stessi undici o cambierò qualcosa, ma sul fatto che Vanni e Brega possano coesistere mi pare che, da tre giorni a questa parte, non vi siano più dubbi: non solo possono giocare insieme, ma anche farlo parecchio bene”.

L’ultimo passaggio è proprio per l’ex bomber del Gavorrano: “Dite che quattro reti in due partite sono tante? E’ vero e infatti io non le pretendo: mi contenterei che continuasse a segnare tutte le domeniche fino all’ultima giornata –sorride l’allenatore rossoblù -. Scherzi a parte, Brega è uno di quei giocatori che fa la differenza: per i suoi mezzi tecnici sicuramente, ma soprattutto per un’intelligenza e una furbizia calcistica fuori dal comune. E non è vero che vive solo per il gol: gli interessa tanto anche la squadra e domenica me lo ha dimostrato”.

LE NUOVE MAGLIE IN VENDITA. Le maglie ufficiali dell’Fc Ponsacco 1920 sono in vendita alla Rgm Sport di Ghezzano (via Ferruccio Giovannini, 1 San Giuliano Terme) rivenditore ufficiale di Mizuno, la casa d’abbigliamento sportivo giapponese che da questa stagione è lo sponsor tecnico ufficiale del club rossoblu. Il prezzo è di 60 euro (inclusa la personalizzazione). Dieci euro per aggiungere anche la patch ufficiale della Serie D. Il negozio è aperto dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 e il sabato mattina dalle 9 alle 13