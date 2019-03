VI Festival Internazionale Musicale Mendelsson. L’inaugurazione a Villa Poschi

PISA – La prima ufficiale del festival internazionale Fanny Mendelsson è in programma il prossimo venerdì nell’incantevole scenario di Villa Poschi di Pugnano, con il taglio del nastro alla presenza di autorità, sponsor e rappresentanti dei comuni.

Ad esibirsi un duo d’eccezione, violino e violoncello, composto da Linda Hedlund e Claude Hauri, che suoneranno musiche di Ravel, Corelli, Mozart, Saint Saens, Massenet. Linda Hedlund ha studiato violino all’Università di Musica e Arti dello Spettacolo di Vienna e ha conseguito il dottorato in violino nel 2010 presso l’Accademia Sibelius in Finlandia. Ha vinto numerosi concorsi ed è apparsa come solista al Pacific Music Festival in Giappone con la Tapiola Sinfonietta sotto la direzione di Michael Tilson Thomas. Si esibisce con successo in tutto il mondo, sia come solista che come camerista, ospite di festival prestigiosi. Ha suonato con molte prime parti dei Wiener Philharmoniker, con il violoncellista Steven Isserlis e con il pianista Oliver Kern. Si è esibita come solista con l’Istanbul Chamber Orchestra, l’Austrian Chamber Orchestra, la OSUEL Symphony Orchestra Londrina (Brasile) e la Lohja Symphony Orchestra (Finlandia).Claude Hauri ha suonato come primo violoncello nella Youth World Orchestra. Come solista e con gruppi da camera, in particolare con il Trio des Alpes, svolge un’intensa attività concertistica che lo vede esibirsi in tutta Europa, in Australia, nel Nord e Sud America. È invitato da festival e stagioni prestigiose tra cui: Biennale di Venezia, Unione Musicale di Torino, Concerti del Quirinale a Roma, Musica Insieme a Bologna, Amici della Musica di Palermo, Associazione Musicale Lucchese, National Academy di Melbourne, Teatro El Circulo a Rosario e Foundacion Kinor di Buenos Aires. A supportare nell’organizzazione del festival due associazioni che in questi anni hanno contribuito al successo della manifestazione: ADSI, l’Associazione Dimore Storiche sezione Toscana, per la disponibilità delle sue strutture ad accogliere il Festival, diventandone parte integrante el’Associazione culturale “La Voce del Serchio“. Seguirà degustazione offerta dal Ristorante Le Arcate. Il Festival MusikArte è realizzato con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Pisa, di Confcommercio Pisa, dei comuni di San Giuliano Terme, Pisa,Calci, Vicopisano e con il contributo della Fondazione di Pisa, Unicoop Firenze e Sezione Soci Valdiserchio e Versilia, Mercatopoli, Comune di San Giuliano Terme e Banca Popolare di Lajatico. Biglietto intero 18 Euro, Ridotto (soci Unicoop) 15 Euro. Si consiglia di prenotare visto il numero limitato dei posti, per informazioni (cell. 347 6371189 – 347 8509620) e-mail:associazionefanny@gmail.com