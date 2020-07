“Vi presento Francesco, vita semiseria di uno scrittore di canzoni”, il sodalizio fra Bottai e Bartelloni parte dall’OpenPI

PISA – “Vi presento Francesco: vita semiseria di uno scrittore di canzoni”. Il sodalizio artistico tra Francesco Bottai e Fabrizio Bartelloni nasce fra le pagine di un Assolo, titolo che ha segnato l’esordio letterario dell’ex componente de “I gatti Mézzi” con la casa editrice MdS editore.

Proprio nel corso del tour di presentazioni del libro, moderate da Bartelloni, i due hanno modo di approfondire la loro conoscenza e di scoprire inedite affinità, che li hanno portati a ideare insieme un nuovo, entusiasmante progetto artistico – musicale. Nasce così “Vi presento Francesco: vita semiseria di uno scrittore di canzoni”, un viaggio in musica in cui Francesco Bottai si racconterà tra ricordi, aneddoti, riflessioni e

canzoni d’autore, proprie e altrui.



L’esordio dell’evento avrà luogo martedì 14 luglio presso OpenPI, prima tappa di un interessante calendario di incontri che accompagnerà il pubblico nel corso dell’intera stagione.



“Con Francesco è nata soprattutto un’amicizia”, racconta Bartelloni, “consacrata da un viaggio in Galles che abbiamo fatto insieme lo scorso autunno, che ci ha fatto rendere conto di come l’intesa spontanea che avevamo trovato durante le presentazioni di “Assolo” nascesse da radici e percorsi comuni; da uno stesso sguardo, soprattutto, su molte cose

della vita, che conduce poi fatalmente ad avere gusti simili anche in campo artistico”. “Questo piccolo ‘concerto per musica e parole’ – precisa Bottai – nasce da una passione condivisa per il grande cantautorato italiano. Mi è capitato, infatti, di partecipare, sia in qualità di spettatore che di ospite, a diversi appuntamenti della rassegna ‘Spiriti solitari – Cantautori ascoltati, visti e raccontati’, che Fabrizio cura insieme a Marco Masoni, e lì mi

sono accorto di quanto un certo tipo di scrittura musicale affascinasse ed emozionasse entrambi”.



La musica tornerà a essere la grande protagonista anche nell’evento di martedì, in particolare la canzone d’autore, fra successi vecchi e nuovi del repertorio di Bottai e alcuni dei più celebri brani dei cantautori italiani.

“Sì”, conclude Bartelloni, “sarà un vero e proprio percorso attraverso una ‘vita da artista’ in cui toccheremo vari temi: la famiglia, l’amicizia, l’amore e così via, e in cui ognuno di essi sarà in parte raccontato e in parte, o forse soprattutto, restituito attraverso le canzoni che Francesco ha scritto e amato”.

Per chi avesse piacere di partecipare alla prima tappa di questo viaggio in musica, l’appuntamento è fissato martedì 14 luglio alle ore 19.15 sotto la pergola della business lounge cittadina OpenPI, che per l’occasione si trasformerà in un Café chantant (Piazza Vittorio Emanuele II, n. 22 – Pisa – Prezzo € 15,00 con Aperitivo Gourmet – Per prenotare 344 1337360 – Limite max posti disponibili: 45)