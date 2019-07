Via Benedetto Croce, al via i lavori di riqualificazione

PISA – Al via lunedì 29 luglio i primi interventi per la riqualificazione di via Benedetto Croce.

Il progetto prevede l’allargamento del marciapiede lato scuole, molto utilizzato dagli studenti vista la presenza di numerose scuole superiori lungo il viale, la sistemazione del verde e il potenziamento dell’illuminazione. Il restyling della strada fa parte del progetto “Mobilitando Pisa” finanziato da Ministero dell’Ambiente. L’ampliamento del marciapiedeconsentirà di disporre di uno spazio largo circa tre metri, in cui verrà inserito il percorso ciclopedonale, lasciando inalterata le funzionalità della strada, con la sosta sul lato sud e la corsia preferenziale per i mezzi pubblici sul lato opposto. La pavimentazione del marciapiede, attualmente danneggiata in molti tratti, sarà interamente rifatta con nuovi masselli in cemento, così come le formelle degli alberi, che verranno realizzate in metallo.

Nell’ambito dell’intervento è previsto l’adeguamento dell’illuminazione pubblica con la realizzazione di lampioni che fanno luce anche ad una minore altezza, per l’illuminazione del marciapiede e del percorso ciclopedonale. In Piazza Toniolo verrà realizzata un’illuminazione specifica in prossimità degli attraversamenti pedonali, con l’installazione di quattro corpi illuminanti. Nella fase dei lavori sarà anche predisposta una tubazione in più per la videosorveglianza, che si prevede di installare in prossimità delle scuole.

Il progetto di restyling prevede anche una completa riorganizzazione del verde e delle alberature presenti lungo il viale, in entrambi i lati della strada. Verranno realizzate, in prossimità degli attraversamenti pedonali, aiuole che garantiscono la visibilità delle persone che attraversano. Le piante presenti nella strada, attualmente mancanti in molte formelle, saranno sostituite con alberature di dimensioni più grandi rispetto alle attuali, poste in due filari, lungo tutto il viale.

L’importo dell’intervento complessivo è di 178 mia euro ed è stato aggiudicato alla ditta CLD STRADE di Pisa, previa gara con procedura negoziata. I lavori si svolgeranno in modo da recare meno disagi agli istituti scolastici, quindi con termine entro il mese di settembre. Da lunedì i lavori inizieranno nel tratto da via Bruno a via Turati, con la rimozione degli alberi. Per permettere lo svolgimento dei lavori, dal 29 luglio fino al termine dei lavori, comunque non oltre il 15 settembre, come provvedimento temporaneo di viabilità, in via Croce nel tratto da Via G. Bruno a Via Turati, sarà attuato il restringimento di carreggiata con chiusura della corsia preferenziale e istituzione del divieto di transito pedonale sul marciapiede nell’area di intervento.