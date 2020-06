Via del Brennero, perde il controllo della 500e finisce nel canale

SAN GIULIANO TERME – Personale dei VVF della sede centrale di Pisa è intervenuto alle ore 8 sulla via del Brennero nel comune di San Giuliano Terme per un incidente stradale.

Per cause ancora in corso di accertamento la conducente di una Fiat 500 ha perso il controllo della stessa andando a finire fuori strada in un canale.

La conducente è uscita dal mezzo da sola ed è stata portata all’ospedale dal personale del 118.

I vigili del fuoco hanno provveduto a recuperare l’auto e verificare che non ci fossero altre persone coinvolte nell’incidente.