PISA – Nel tardo pomeriggio di martedì 19 febbraio una donna di 47 anni di Rosignano Maritttimo ha perso la vita dopo un incidente avvenuto in Via del Nugolaio a Cascina.

Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate ed una di queste è finita fuori strada condotta da una ragazza che è stata estratta dai VVF e consegnata al personale del 118 che ne ha constatato il decesso.