Via di Palazzetto a San Giuliano Terme. Firmato protocollo d’intesa fra Comune e Consorzio 4 Basso Valdarno per i lavori

SAN GIULIANO TERME – È stato firmato venerdì 10 luglio nella sala Giunta del Comune di San Giuliano Terme il protocollo d’intesa fra l’ente e il Consorzio 4 Basso Valdarno sui lavori di via di Palazzetto.

Nel dettaglio, si tratta delle opere di consolidamento dell’argine-strada di via di Palazzetto compreso tra il Fosso della Vicinaia e il Fosso della Carbonaia.

In buona sostanza, ecco cosa prevede il protocollo per ciascuna delle due parti.

Il Consorzio si impegna a eseguire le indagini geotecniche preliminari necessarie, a progettare e a realizzare le opere di sostegno provvisorie funzionali al consolidamento delle sponde, per garantire la stabilità del rilevato e la riapertura della strada con le necessarie limitazioni ai fini della sicurezza stradale. Queste opere saranno realizzate dal Consorzio in gestione diretta, con mezzi e personale dipendente. Per una miglior esecuzione delle opere il Consorzio provvederà anche alla sistemazione del sedime stradale del tratto di via di Palazzetto interessato dal consolidamento e del tratto adiacente di via Sant’Elena. Il costo dei lavori è a carico del Comune. Per le opere di consolidamento definitive, nel caso dovessero risultare indispensabili, il Consorzio provvederà allo svolgimento delle attività connesse alla progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva degli interventi. In tal caso il progetto per le opere definitive dovrà essere proposto al finanziamento regionale secondo le relative leggi regionali.

Il Comune, dal canto suo, provvederà alla compartecipazione economica pari a 50 mila euro destinati all’acquisto del materiale occorrente per le opere di consolidamento provvisorie dell’argine-strada di via di Palazzetto e all’asfaltatura del tratto interessato di via di Palazzetto, oltre al primo tratto di via Sant’Elena. Provvederà inoltre all’installazione delle strutture di segnalazione, limitazione e controllo del traffico veicolare, oltre alla verifica strutturale dei ponti e agli interventi di consolidamento eventualmente necessari.



Nel protocollo c’è anche l’istituzione di un tavolo composto dai tecnici dei due enti. Questo tavolo sarà utile alla valutazione e definizione delle soluzioni e alla redazione dei progetti, che saranno poi sottoposti al collegio di vigilanza. Inoltre, stabilirà il cronoprogramma dei lavori.

Da sx Ventavoli e Di Maio alla firma

“Attraverso un’ottima sinergia fra Comune e Consorzio, anche attraverso una ripartizione dei costi, siamo arrivati alla risoluzione del problema, afferma Maurizio Ventavoli, presidente del Consorzio 4 Basso Valdarno. L’intervento permetterà il miglioramento della viabilità, grazie alla riapertura al traffico leggero del tratto di strada interdetto. L’operazione permette anche la stabilizzazione delle sponde dei canali: questo comporterà il miglioramento idraulico dei corsi d’acqua e faciliterà le attività di manutenzione”.

Sancita la collaborazione fra Consorzio e Comune dj San Giuliano Terme



“Grazie alla convenzione tra Comune e Consorzio siamo riusciti a cofinanziare un importante progetto che permetterà la riapertura di via di Palazzetto – dice Sandro Borsacchi, direttore generale del Consorzio 4 Basso Valdarno, che presentava cedimenti importanti tali da limitarne l’utilizzo carrabile e in parte ciclopedonabile. Il Consorzio interverrà direttamente attraverso propri mezzi operativi e operai, senza dover attendere l’espletamento di gare pubbliche. L’intervento progettato prevede il consolidamento della strada e delle scarpate dei canali Vicinaia e Carbonia, attraverso l’infissione di sei file correnti di pali di castagno”.



“Le risorse per questo importante intervento le abbiamo incluse nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale dello scorso 6 luglio, afferma Francesco Corucci, assessore comunale ai lavori pubblici. La priorità va alla sicurezza dei cittadini, residenti, turisti. Per questo è molto importante osservare le tempistiche e le modalità di lavoro condivise con il Consorzio, con cui la collaborazione è massima”.

“Ringrazio il Consorzio 4 Basso Valdarno, a partire dal presidente Ventavoli e dal direttore generale Borsacchi, per l’attenzione dimostrata a via di Palazzetto e interventi limitrofi, molto sentiti e attesi dai residenti e dalle attività produttive che in quella via hanno sede dice soddisfatto Sergio Di Maio, sindaco di San Giuliano Terme. La caratteristica di questo protocollo è di essere estremamente operativo e già diverse cose sono state fatte: ad esempio, è stato allestito il 6 luglio il cantiere per il rifacimento e il rinforzamento dell’argine-strada del fosso della Carbonaia. Ringrazio le strutture tecniche del Comune e del Consorzio per l’eccellente lavoro che stanno svolgendo”.