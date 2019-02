Via libera per il nuovo Regolamento di Polizia Municipale e per il Regolamento per la disciplina dell’uso delle armi e dei presidi per la difesa personale

PISA – Con il voto favorevole di tutti i consiglieri comunali della Lega, Marcello Lazzeri, Laura Barsotti, Brunella Barbuti, Veronica Poli e Alessandro Bargagna (i consiglieri di opposizione, Gabriele Amore (M5S), Giuliano Pizzanelli (PD) e Matteo Trapani(PD) non hanno partecipato al voto) – la Commissione politiche Sociali del Comune di Pisa, ieri, ha dato il via libera al nuovo Regolamento di Polizia Municipale e al Regolamento per la disciplina dell’uso delle armi e dei presidi per la difesa personale.

“Entrambi i Regolamenti – ha poi commentato il consigliere Marcello Lazzeri (Lega) che è anche Presidente di questa Commissione Consiliare, nella foto – sono un passo importante per la sicurezza dei cittadini e contro il degrado. Temi, questi, che sono punti qualificanti del nostro programma elettorale. Questi Regolamenti sono un deciso passo in avanti per rendere Pisa più sicura”.

Il si definitivo, forse nel Consiglio Comunale di martedì prossimo, 26 Febbraio anche se, su richiesta del consigliere Ciccio Auletta (Diritti in Comune), la seduta del Consiglio Comunale di martedì 26 Febbraio dovrebbe essere dedicata alla questione dell’Aeroporto (sono stati inviatati a partecipare Roberto Naldi, Vice Presidente esecutivo di Toscana e Roberto Vergari, Direttore centrale vigilanza tecnica E.N.A.C.). Stamattina, la conferenza dei capigruppo consiliari, convocata dal presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai, fisserà la calendarizzazione dei lavori.

Ai lavori di ieri di questa Commissione del Consiglio Comunale erano presenti l’assessore alla sicurezza urbana, Giovanna Bonanno e il Comandante della Polizia Municipale, Michele Stefanelli.