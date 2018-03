Via Niosi, in funzione il nuovo impianto di illuminazione

PISA – Finiti i lavori per il nuovo impianto di illuminazione in via Niosi, nel quartiere di Sant’Antonio tra via Crispi e San Paolo a Ripa D’Arno. Dopo la predisposizione con gli scavi per i cavi, sono stati installati i nuovi pali e negli scorsi giorni sono stati installati e messi in funzione i corpi illuminanti.

L’intervento è stato eseguito dall’impresa ‘Borghini e Cinotti srl’ di Empoli che si è aggiudicata il bando di gara per i lavori che comprendono anche nuove luci in via Roma, l’impianto sul ponte del Cep e nel piazzale dello sport, per un investimento totale di 400mila euro a carico dell’Amministrazione Comunale

Il cantiere per il rinnovo dell’illuminazione pubblica in questi giorni si è spostato al Piazzale dello Sport in Barbaricina dove gli operai stanno realizzando gli scavi che serviranno a posizionare 9 nuovi pali delle luce, mentre gli altri pali esistenti saranno rinnovati con nuove armature.