PISA – Il Pisa ha deciso per il cambio di allenatore e ha scelto Mario Petrone che succede a Michele Pazienza.

I vertici dirigenziali del club hanno optato per Petrone che ha vinto il ballottaggio con Torrente, anche lui in corsa per sostituire Pazienza.

La decisione finale è arrivata dopo che la dirigenza del Pisa ha incontrato entrambi gli allenatori. Petrone ha firmato un contratto fino al prossimo giugno con opzione per la stagione successiva.

A breve l’ufficialità

Fonte Gianluca Di Marzio