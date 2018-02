Via San Zeno, finiti i lavori di asfaltatura Da lunedì, meteo permettendo, si parte con via Santa Caterina

PISA – Completata venerdì 16 Febbraio la riasfaltatura di via San Zeno e strada riaperta al traffico.

Gli operai di Avr, sotto la direzione di Pisamo, hanno terminato il secondo lotto dei lavori, che interessava il tratto tra via Buonarroti e piazza Santa Caterina, dopo la realizzazione la settimana scorsa del primo tratto tra largo San Zeno e l’incrocio con via Buonarroti. Dalle ore 18 di venerdì la strada è stata regolarmente riaperta al traffico, dopo aver anche provveduto a realizzare la segnaletica orizzontale e ad effettuare la pulizia caditoie. Con l’apertura della strada è ritornata automaticamente in vigore la ZTL di via San Lorenzo.

Da lunedì 19 febbraio, meteo permettendo, sarà la volta dell’asfaltatura in via Santa Caterina. Per consentire lo svolgimento dei lavori verrà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta e restringimento di carreggiata. Divieto di sosta anche in parte del parcheggio in piazza Santa Caterina e in via Buonarroti dal dipartimento di matematica al civico 2. Gli autobus, a causa del restringimento di carreggiata, saranno deviati in un percorso alternativo. Fine lavori in via Santa Caterina previsto per venerdì 23 febbraio. A seguire verranno riasfaltate via Buonarroti e via Garibaldi.