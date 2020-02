Viabilità, da giovedì via di Goletta diventa a senso unico nel tratto tra via SS. Efisio e Potito e via del Martello

PISA – Da giovedì 27 febbraio sarà istituito il senso unico di marcia in via di Goletta, nel quartiere San Giusto, nel tratto compreso tra via SS. Efisio e Potito e via del Martello, in direzione nord – sud.

Sarà inoltre istituito il divieto di sosta e fermata sul lato est di via di Goletta, nel tratto tra l’intersezione con via del Martello e il civico 18.

Il provvedimento è stato disposto dalla Polizia Municipale del Comune di Pisa per migliorare la sicurezza della circolazione veicolare in quel tratto di strada che risulta particolarmente stretto. Pisamo ha già provveduto ad informare i cittadini del cambio di viabilità tramite l’apposizione di volantini nella zona.