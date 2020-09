Viabilità, modifiche al traffico in occasione di Pisa-Juve Stabia e Pisa-Cremonese

PISA – In occasione delle prossime partite casalinghe del Pisa in Coppa Italia e in campionato la Polizia Municipale adotterà una serie di restrizioni al traffico nelle zone adiacenti lo stadio.

Sia in occasione di Pisa-Juve Stabia di mercoledì 30 settembre valida per la Coppa Italia, che in occasione di Pisa-Cremonese per il campionato di serie B di scena domenica 4 ottobre, dalle ore 8 alle ore 20 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in piazzale Rosmini, via Rosmini, traversa via Piave. Dalle ore 11 al completo esodo delle squadre sarà inoltre istituito il divieto di transito veicolare nella stessa via Rosmini, piazzale Rosmini e traversa via Piave. Saranno inoltre chiuse al traffico via C. Matilde e via Piave per il passaggio delle squadre.