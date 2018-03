Viabilità. Voli cancellati, treni e autobus in ritardo. Stop ai mezzi pesanti

PISA – In un giovedì caratterizzato dalla neve ecco le principali criticità nella viabilità.

TRENI: La linea Pisa-Grosseto-Roma, Pisa-Lucca-Aulla e Pisa-La Spezia non dovrebbero subire cancellazioni. Ritardi dai 20’ ai 45’ sui treni in arrivo dal nord, nello specifico da Milano e La Spezia.

AEREI. L’Aeroporto di Pisa sta subendo varie cancellazioni di voli. Cancellati al momento Valencia (9.25), Doha (8.20), Londra Gatwick (11.25 – 17.20) e Monaco (13.10). Anche sugli arrivi si registrano dei disagi: l’aereo in arrivo da Valencia delle 9 è stato dirottato all’aeroporto di Genova, quello da Doha è stato dirottato a Milano Malpensa, inoltre cancellati i voli in arrivo da Londra Gatwick (10.55 – 16.45) e quello da Monaco (12.35). Alle ore 12.30 lo scalo pisano torna operativo al 100%, i primi voli della mattinata sono già partiti. Grazie al lavoro dei tecnici che hanno lavorato tutta la notte, le piste sono sgombre dalla neve e i velivoli possono decollare e atterrare regolarmente. Restano possibili irregolarità relative al traffico aereo e alla visibilità. E’ consigliabile comunque contattare – fanno sapere da Toscana Aeroporti – le proprie compagnie aeree prima di mettersi in viaggio.

AUTOBUS: Gli autobus della CTT Nord montano tutti gomme da neve. La tratta urbana ha subito lievi ritardi. Per quanto riguarda la tratta extraurbana, ci sono dei disagi nella tratta Pisa- Pontedera a causa della mancata pulizia delle strade. Gli autobus da Pisa si fermano a Cascina.

Per tutta la giornata di giovedì 1 Marzo divieto di circolazione dei mezzi pesanti che superano le 7,5 tonnellate, fuori dai centri abitati.

Foto Alessandro Ficeli e Toscana Aeroporti