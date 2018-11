Viaggi. Cinque ottimi motivi per una vacanza a Ibiza

PISA – Rispetto al boom degli anni ’90 sembra che il fascino di Ibiza sia parzialmente posto in secondo piano ma… non c’è niente di più illusorio! Questa fantastica località è ancora in grado di darci importanti soddisfazioni, e mai come in questo momento, vicini o lontani dal picco dell’alta stagione, può essere il momento di soggiornare per qualche giorno di relax in questa meravigliosa destinazione.

Per indurre in piacevole tentazione, abbiamo individuato 5 ottimi motivi per rendere Ibiza la vostra prossima meta vacanziera.

Vita notturna. Cominciamo dalla vita notturna. Non è un caso che ogni estate orde di festaioli si riversino sull’isola per raggiungere i locali più noti e apprezzati, come Amnesia, Pacha e Privilege, o la leggendaria Ushuaïa. Insomma, l’isola offre ancora oggi uno dei migliori panorami di locali notturni di qualsiasi destinazione turistica in Europa e in tutto il mondo.

Spiagge incredibili

Dalle bellissime insenature alle lunghe distese di sabbia dorata, non è un segreto che l’isola possa vantare spiagge meravigliose. Se avete voglia di accontentare il vostro sentimento vacanziero, magari dopo una notte di feste, qui siete sicuri di trovare il posto perfetto. Peraltro, molte spiagge sorgono in prossimità di ottime case vacanze ad Ibiza, ideali destinazioni per poter rendere il vostro soggiorno ancora più confortevole. Peraltro, se le spiagge di Ibiza non sono abbastanza per voi, a una mezz’ora di traghetto veloce è possibile arrivare alla splendida isola di Formentera.

Opportunità di shopping

Offrendo non solo una grande scelta di mercati, ma anche numerose boutique di moda, Ibiza è anche un luogo ideale per fare shopping. Se dunque lo chic di fascia alta è la vostra passione, qui avrete sicuramente l’imbarazzo della scelta. In alternativa, potete curiosare tra i mercatini delle pulci alla ricerca di affari. In ogni caso, quanto basta per stuzzicare la vostra voglia di shopping.

Fiorente scena artistica

Oltre all’abbondanza di talenti locali, Ibiza ha da sempre potuto attirare un flusso costante di artisti di tutte le inclinazioni, e questo ha portato ad una scena artistica molto attiva sull’isola, consolidando un trend che è oramai “vecchio” di diversi decenni. Oltre ad alcune eccellenti gallerie d’arte contemporanea, ogni anno si svolgono qui numerosi eventi artistici in giro per l’isola: val la pena dare un’occhiata al calendario di appuntamenti prima di partire e chiudere le valigie!

Gastronomia dell’isola

Se siete alla ricerca di un ristorante romantico, se avete voglia di pesce appena pescato o se siete alla ricerca di un pasto senza carne, sappiate che Ibiza ha abbastanza alternative per poter soddisfare tutti i gusti. I commensali che non vogliono davvero badare ad alcuna spesa, e vogliono mettere a dura prova il proprio budget, possono prenotare un tavolo al Sublimotion – conosciuto per essere uno dei ristoranti più costosi del mondo, dove la cena è preparata da cinque chef diversi che hanno un totale di otto stelle Michelin cumulate tra di loro.

Insomma, 5 motivi in più per poter prenotare il vostro prossimo ticket verso Ibiza!