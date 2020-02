“Viaggio alla scoperta di me – Io sono un capolavoro”. Spettacolo dedicato ai bambini al Caffè Cinema Lanteri

PISA – Dopo il grande successo al debutto al Cinema Mediatico di La Spezia “Accendi le stelle in Tour” sbarca per la prima volta a Pisa al Cinema Lanteri con “Viaggio alla scoperta di me – Io sono un capolavoro“.

Uno spettacolo studiato per i bambini dai quattro anni in su, da un’ idea di Estrelita Pozzi, che mette in scena spettacoli per bambini da oltre vent’anni, è mamna di cinque figli ed è insegnante del metodo Louise Hay, il quale ha aiutato milioni di persone in tutto il mondo a migliorare la propria vita. Dopo la scomparsa del nonno Carlo Pozzi, famoso regista italiano, riprende la sua opera con uno spettacolo unico nel suo genere: un grande progetto educativo e itinerante nelle città toscane e non solo.

Due rappresentazioni, originali e tutte da seguire. Sabato 8 febbraio ore 15:30 e domenica 9 febbraio ore 11 al Cinema Caffè Lanteri.

Uno show-corso educativo all’unicità, dove i bambini impareranno a conoscere il loro valore divertendosi. Durante lo spettacolo verranno fatti conoscere anche i valori della vita, le doti e i talenti innati in ogni persona, l’importanza della gratitudine e molte altre cose importanti per il bambino, tra le quali verrà insegnato il gioco della felicità.

“La stima di sé è fondamentale per riuscire nella vita e si costruisce principalmente durante l’infanzia”.Parola dello psicologo e pedagogo francese Bruno Hourst, secondo il quale è proprio la mancanza di autostima il maggior freno allo sviluppo e all’ espressione delle proprie capacità.Aiutato dai genitori, dunque, ogni bambino può crescere sano e forte, non solo nel fisico ma anche nello spirito.Naturalmente, la prima scuola è la famiglia. “Oggi in aiuto ai genitori c’è una compagnia di spettacolo che si è messa in gioco lanciandosi una sfida: “Migliorare il mondo” e decidendo così di mettere in scena uno spettacolo educativo per bambini per accendere le stelle (le stelle sono i bambini, il futuro di domani) con l’ obiettivo di far conoscere ai più piccoli il proprio valore affinché possano crescere felici”, afferma Estrelita Pozzi relatrice del progetto.



Tutte le scuole e gli asili della zona di Pisa e Provincia sono invitate a partecipare all’evento in programma al Cinema Caffè Lanteri. Per info e prenotazioni 379.1709203 oppure scrivere accendilestelletour@gmail.com e consultare la pagina Facebook Ufficiale dell’evento: “Accendi le Stelle in Tour”.