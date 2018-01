Viale D’Annunzio chiuso fino al 31 gennaio

PISA – A partire da oggi lunedì 15 gennaio, si avvierà il servizio di abbattimento di alcune piante di platano, affette da cancro colorato, lungo il viale D’Annunzio, unitamente a un’attività di potatura di molte piante sane circa un centinaio.

Le operazioni di abbattimento, che non possono essere più rimandate secondo la prescrizione del servizio fitosanitario della Regione Toscana e per garantire la sicurezza della circolazione, si svolgeranno in una prima fase dalla rotatoria di San Piero a Grado al ponte del Cep, per un periodo compreso tra il 15 e il 31 gennaio, con l’esclusione dei sabati e delle domeniche.

Al termine di questa prima fase di lavorazioni, si darà seguito all’abbattimento e alle potature per il secondo tratto compreso tra San Piero e la Foce dell’Arno, secondo modalità e tempistiche che verranno comunicate successivamente. La chiusura totale al traffico veicolare sarà, quindi, dalle ore 8.30 alle 18 con esclusione dei residenti, dei mezzi di soccorso, degli avventori da e per le attività commerciali oltre al servizio di trasporto pubblico (quest’ultimo avrà garantito il transito nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 14.30).

Personale della Provincia di Pisa sarà presente ai varchi di accesso per indicare la chiusura e il percorso alternativo. Specifiche disposizioni per il transito potranno essere definite nel corso delle operazioni che, in caso di maltempo, potranno prolungarsi. La viabilità alternativa, per i veicoli che percorrono la SP224 (viale D’Annunzio) in direzione Marina, è assicurata dalla strada comunale Livornese in direzione San Piero a Grado e lungo la SP 22 del Mare fino alla rotatoria della rampa e da lì ripresa la SP 224.

Per i veicoli che percorrono la SP 224 in direzione Pisa, deviazione presso la rotatoria della rampa e percorrenza della SP 22 fino a San Piero e da lì percorrendo la via Livornese verso Pisa.