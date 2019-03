Viareggio Cup: in campo per i Quarti di finale. Orari, campi e arbitri

PISA – Venerdì 22 marzo si scende in campo per le gare valevoli per i Quarti di Finale della 71esima edizione della Viareggio Cup.

Orari, campi di gioco e arbitri.

INTER-BRUGES (arbitro Meraviglia di Pistoia)

La Spezia / Intels training center “Ferdeghini” (ore 14) (Sintetico)

BOLOGNA-BRAGA (arbitro Santoro di Messina)

Altopascio (LU) / Stadio Comunale (ore 15) (Sintetico)

GENOA-BEREKUM CHELSEA (arbitro Cipriani di Empoli)

La Spezia / Intels training center “Ferdeghini” (ore 16.30) (Sintetico)

FIORENTINA-PARMA (arbitro Sozza di Seregno)

Carrara (MS) / Stadio “dei Marmi” (ore 15) (Sintetico)