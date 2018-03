Viareggio Cup. Gare ed orari del Pisa Sc. Due sfide ad Altopascio

PISA – E’ stato ufficializzato questa mattina il calendario della 70esima edizione della Viareggio Cup.

Un toccante minuto di raccoglimento in memoria di Davide Astori. È cominciata così, in un’atmosfera di mestizia, la presentazione ufficiale della edizione numero 70 della Viareggio Cup che prenderà il via lunedì prossimo 12 marzo, con lo stadio dei Pini di Viareggio campo principale della manifestazione. Il Torneo sarà seguito dalla Rai, che trasmetterà in tutto 17 incontri. Il presidente del Cgc Viareggio Alessandro Palagi ha ricordato come il compianto capitano della Fiorentina sia stato protagonista di due edizioni della Viareggio Cup con la maglia del Milan (2005 e 2006).

Nel corso della cerimonia, svoltasi nella sala “Belvedere” del Gran Teatro Puccini di Torre del Lago, alla presenza anche del sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, lo stesso Palagi ha annunciato i vincitori dei premi «Bruno Roghi», «Torquato Bresciani», «Gaetano Scirea» e «Centro Giovani Calciatori»: rispettivamente la giornalista Paola Ferrari (prima donna a ricevere l’ambito riconoscimento); il direttore generale della Federcalcio, Michele Uva; il commissario tecnico della Nazionale, Luigi Di Biagio; il giornalista Loris Marzocchi.

Il nome del giocatore che leggerà il giuramento verrà comunicato in un secondo momento: la decisione è stata congelata in attesa di conoscere le modalità di recupero delle partite della Serie A rinviate dopo la tragica scomparsa del capitano della Fiorentina.

Ai nastri di partenza anche il Pisa con la formazione Berretti di mister Giannini inserita nel girone 4 del Gruppo A con Sampdoria, Partizan Belgrado e Venezia. Ricordiamo che alla fase ad eliminazione diretta saranno ammesse le cinque squadre prime classificate di ciascun girone e le migliori tre seconde arrivate di ciascun gruppo per un totale complessivo di 16 squadre.

Queste le gare che attendono i nerazzurri:

Lunedì 12 marzo Venezia-Pisa

Stadio Comunale di Altopascio (ore 20.30)

Mercoledì 14 marzo. Partizan Belgrado-Pisa

Stadio Comunale di Altopascio (ore 20.30)

Sabato 17 marzo Sampdoria-Pisa

Stadio “Scaramuccia-Raso” di Levanto (ore 15)

Foto Pisachannel