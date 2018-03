Viareggio Cup. L’Entella prende il posto del Nacional 1950. Federico Chiesa leggerà il giuramento

PISA – Per motivi organizzativi, la formazione del Nacional 1950 (Paraguay) ha rinunciato a prendere parte alla edizione numero 70 della Viareggio Cup: al suo posto subentra la Virtus Entella, inserita nel girone 1 con Empoli, Rappresentativa Serie D e Livorno.

Sarà invece il giocatore della Fiorentina Federico Chiesa a leggere il giuramento dell’edizione 2018 che prenderà il via il 12 marzo prossimo. Torneo giovanile avrà inizio lunedì prossimo (12 marzo). Chiesa prese parte all’edizione 2015 della Viareggio Cup con la maglia della Fiorentina segnando una rete contro lo Spezia nel 3-0 con il quale i viola superarono i liguri nei quarti di finale. Nel 2016, Chiesa non partecipò al Torneo perché impegnato con la Nazionale Under 19.