Viareggio Women’s Cup. Ecco le semifinali di lunedi

PISA – Roma – Genoa e Juventus – Fiorentina sono le due semifinali della seconda edizione del Viareggio Women’s Cup che si disputeranno lunedì 17 febbraio rispettivamente a Capezzano e Lido di Camaiore.

Alla fine fra Roma e Juventus decide la rete della Juventina Berti che estromette l’Inter vittoriosa al Comunale di Galleno contro l’Empoli con un rotondo 6-2 che però non basta alle nerazzurre. La Roma a pari punti con Inter e Juve a quota sei prevale sulle biancionere e le nerazzurre per differenza reti.

Nell’altro girone invece il Sassuolo viene estromesso proprio nel recupero per mano del Genoa che affronterà in semifinale la forte Roma. La Fiorentina ci mette ben 92 minuti per avere ragione delle statunitensi del Westchester United di mister Corrado con un autogol di Xiong affronterà nel super match la Juventus.



ROMA-JUVENTUS 0-1

Rete: 5′ st. Berti (J).

(arbitro De Marco di Lucca)

Lido di Camaiore (LU) / Stadio “Benelli” (ore 11) (Sintetico)

EMPOLI-INTER 2-6

Reti: 7′ pt. Pavan (I), 13′ Marengoni (I), 18′ Pavan (I), 21′ Poli (I), 24′ De Matteis (E); 35′ st. Carravetta (I), 45′ Fabbroni (E), 47′ Carlucci rig. (I).

(arbitro Nannelli di Valdarno)

Galleno (FI) / Stadio Comunale (ore 11)

GENOA-SASSUOLO 1-1

Reti: 26′ st. Fracas (S), 48′ Crivelli (G).

(arbitro Solito di Piombino)

Viareggio (LU) / Campo Sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 11) (Sintetico)

WESTCHESTER UNITED-FIORENTINA 0-1

Rete: 48′ st. Xiong aut. (F).

(arbitro Mauro di Pistoia)

Fornacette (PI) / Stadio “Masoni” (ore 11)

SEMIFINALI

LUNEDÌ 17 FEBBRAIO

ROMA-GENOA

(arbitro Merlino di Pontedera)

Capezzano (LU) / Stadio “Cavanis” (ore 15)

FIORENTINA-JUVENTUS

(arbitro Colombi di Livorno)

Lido di Camaiore (LU) / Stadio “Benelli” (ore 15) (Sintetico)