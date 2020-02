Viareggio Women’s Cup. Empoli – Roma 1-7

FORNACETTE – La Roma sconfigge l’Empoli e conquista il primo posto del suo raggruppamento a punteggio pieno nel secondo impegno della Viareggio Women’s Cup al “Piero Masoni” di Fornacette. Una vittoria ottenuta grazie ad un gran primo tempo e alla prima mezzora di gara dove le giallorosse di mister Melillo sfruttano lo sbandamento di un Empoli troppo brutto per essere vero.

Dopo un forcing iniziale che metteva in seria difficoltà il 3-4-1-2 messo in campo dalle azzurre era Boldrini a sbloccare la situazione con un destro appena dentro l’area di rigore dopo un batti e ribatti. L’Empoli accusava il colpo e la Roma ne approfittava sull’asse Tarantino – Landa. Quest’ultima firmava il raddoppio con un sinistro a giro che terminava la sua corsa nell’angolino alla destra di Fabiano. La risposta dell’Empoli sta in un tiro dal limite di Dematteis che termina alto. Piove sul bagnato in casa Empoli che è costretta a rinunciarev a Bertone per infortunio con l’ingresso in campo di Puddu. Ma la Roma si mostra superiore alle azzurre. Al minuto 35′ arriva il tris con un clamoroso autogol di Viscuso. Il poker lo cala Tarantimo al 37′ deviando in rete un traversone da sinsitra di Landa. Nel finale di primo tempo le azzurre hanno una reazione di orgoglio. Da un calcio di punizione da destra la nuova entrata Puddu scavalca con un pallonetto Ghioc e firma il punto del 4-1. Nella ripresa, complice qualche aggiustamento tattico la gara è molto più equilibrata. La superiorità della Roma però è netta. L’orgoglio della rimonta azzurra viene frenato dalle reti di Landa e delle nuove entrate Vidone e Manca

EMPOLI – ROMA 1-7

EMPOLI (3-4-1-2): Fabiano; Palama, Fabbroni, Bertone (28′ Puddu); Orsini, Maroso, Viscuso, Carli (46′ Puntoni) ; Dehima (46′ Zorzetto); Dematteis, (75′ Iacoponi) Iannazzo (75′ Sanchi). A disp. Bigalli, Cerone, Anghilieri, Baccellini, Cerone, Scognaniglio, Schiavone, Boglioni. All. Pierangelo Mosconi

ROMA (3-4-1-2): Ghioc; Pacioni, Pienzi, Massimino (85′ Comodi); Graziosi (85′ Bedin), Severini (74′ Vidano), Boldrini (74′ Ridolfi), Vigliucci (74′ Corrado); Gorelli; Tarantino (66′ Manca), Landa (85′ Sechi). A disp. Maurilli, Orlando, Massimi, Korchack. All. Fabio Melillo.

ARBITRO: Christian Neto della sezione di Pisa (Ass. Barletta di Pistoia e Scellato di Prato)

RETI: 18′ Boldrini (R), 20′, 68′ Landa (R), 35′ aut. Viscuso (R), 37′ Tarantino (R), 43′ Puddu (E), 77′ Vidano (R), 85′ Manca (R)

NOTE: giornata nuvolosa, terreno inj buone condizioni. Angoli 6-2 per la Roma. Rec pt 0′, st 5′.