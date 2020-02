Viareggio Women’s Cup. Fiorentina -Westchester 1-0. Nel finale decide un autogol di Xiong

FORNACETTE – Terzo ed ultimo appuntamento al “Piero Masoni” di Fornacette con l’ultima giornata della seconda edizione della Viareggio Wome’s Cup con la Fiorentina che passa (1-0) sulle statunitensi del Westchester United.

di Antonio Tognoli

Sin dai primi minuti Fiorentina in attacco a testa bassa alla ricerca del vantaggio. La formazione allenata da mister Ricci colpisce una traversa con Mani con una conclusione dal limite e costringe almeno tre volte agli straordinari Conner, che salva al minuto 18 su una conclusione ravvicinata di Sitri servita dopo una gran discesa sulla sinistra di Lulli. Il Westchester si difende bene, le ragazze viola non riescono a “sfondare” il muro statunitense. Al minuto 35′ episodio dubbio in area americana con Monnecchi che viene stesa, ma il Sig. Mauro fa cenno che si può proseguire fra le proteste del pubblico. La Fiorentina attacca ancora e al 38′ va ancora vicino al gol con Sitri: Conner dice ancora di no. Prima della fine del primo tempo ci prova Monnecchi dal limite, ma il suo destroo termina sul fondo.

Ad inizio ripresa la Fiorentina inserisce Innocenrti e Bartolini. Ed è proprio Innocenti a sfiorare il vantaggio con un destro direttamente da calcio di punizione. Poi ci prova ancora Monnecchi, ma il suo crossè troppo lungo per Sitri, che pochi istanti dopo viene sostituita da Valvo. La nuova entrata si conquista un calcio di punizione dal limite. Ancora una volta la punizione di Innocenti termina di un soffio a lato. Ci prova anche Corazzi poco dopo, questa volta la sfera termina sopra la traversa. Nella Fiorentina entra anche Xhemay per il forcing finale. Monnecchi al 42′ si divora il gol del vantaggio , vince un rimpallo entra in area ma il suo destro è bloccato in due tempi da Conner, portiere americano del 2001 di sicuro avvenire. La Fiorentina non si da per vinta e riesce a trovare il gol del vantaggio all’ultimo respiro con il calcio d’angolo di Corazzi deviato in rete da Xiong. E’ il gol che sancisce il successo della squadra viola che lunedì affronterà in semifinale la Juventus.



WESTCHESTER UNITED – FIORENTINA 0-1

WESTCHESTER UNITED: Conner; Shala, Buono, Gaffney, Ravelo (30′ Duffy) (85′ Giron), Hirsch, La Fata (66′ Velasquez), Light, Sullivan, Tolomeo, Xiong. A disp. Hew, Bennet. All. Antonio Corrado

FIORENTINA: Tinti; Mazzoni (46′ Bartolini), Pastifieri, Ripamonti, Lulli, Corazzi, Monnecchi, Mani (81′ Xhemay), Santini, Sitri (65′ Valvo), Papi (46′ Innocenti) A disp. Centomani, Viggiano. All. Claudio Ricci.

ARBITRO: Alessio Mauro della sezione di Pistoia (Ass. Alkid Luzzi di Valdarno – Caterina Gelli di Prato)

RETI: 93′ aut. Xiong