Viareggio Women’s Cup. La terza giornata

PISA – Roma-Juventus – gara valida per la terza ed ultima giornata del girone 1 della seconda Viareggio Women’s Cup in programma sabato 15 febbraio alle ore 11 al “Benelli” di Lido di Camaiore (Lucca) – sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva sulla pagina Facebook ufficiale della Viareggio Cup.

Ecco il programma degli incontri nel dettaglio:

ROMA-JUVENTUS (arbitro De Marco di Lucca)

Lido di Camaiore (LU) / Stadio “Benelli” (ore 11) (Sintetico)

EMPOLI-INTER (arbitro Nannelli di Valdarno)

Galleno (FI) / Stadio Comunale (ore 11)

GENOA-SASSUOLO (arbitro Solito di Piombino)

Viareggio (LU) / Campo Sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 11) (Sintetico)

WESTCHESTER UNITED-FIORENTINA (arbitro Mauro di Pistoia)

Fornacette (PI) / Stadio “Masoni” (ore 11)