Viareggio Women’s Cup. L’Inter sconfigge la Juve e riapre tutto

PISA – L’Inter batte 2-1 la Juve a Capezzano Pianore e riapre di fatto il girone A con la Roma (7-1 all‘Empoli) che balza in testa a punteggio pieno a quota sei. A seguire l’Inter che raggiunge la Juve a tre. Ultimo turno Empoli – Inter e Roma – Juventus. Nel girone B il Sassuolo travolge per 5-0 le statunitensi del Westchester United, mentre è pari e patta a Lido di Camaiore fra Fiorentina (ridotta in dieci per un’ora) e Genoa (2-2). Genoa e Fiorentina sono in testa a quota 4 punti seguite dal Sassuolo a quota 3. Qualificazione che si deciderà all’ultima giornata in entrambi i raggruppamenti.

JUVENTUS-INTER 1-2

Reti: 35′ pt. Poli (I), 44′ Mariani (I); 34′ st. Silvioni (J).

(arbitro Mariani di Livorno)

Capezzano (LU) / Stadio “Cavanis” (ore 15) (Sintetico)

EMPOLI-ROMA 1-7

Reti: 18′ pt. Boldrini (R), 20′ Landa (R), 35′ Viscuso aut. (R), 37′ Tarantino, 43′ Puddu (E); 26′ st. Landa (R), 32′ Vidano (R), 40′ Manca (R).

(arbitro Neto di Pisa)

Fornacette (PI) / Stadio “Masoni” (ore 15)

SASSUOLO-WESTCHESTER UNITED 5-0

Reti: 6′ pt. Pellinghelli (S), 20′ Fracas (S), 39′ Spallanzani (S); 4′ st. Casini (S), 38′ Spallanzani (S).

(arbitro Curcio di Siena)

Santa Croce sull’Arno (PI) / Stadio “Masini” (ore 15)

FIORENTINA-GENOA 2-2

Reti: 43′ pt. Ripamonti (F); 4′ st. Buzi (G), 25′ Monnecchi (F), 48′ Campora (G).

(arbitro Serra di Grosseto)

Lido di Camaiore (LU) / Stadio “Benelli” (ore 15) (Sintetico)