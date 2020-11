VICOPISANO – Episodio che poteva finire in tragedia nel primo pomeriggio di sabato 7 novembre per un bimbo di 4 anni finito in una buca in località Rocca della Verruca a Vicopisano.

Sul posto sono prontamente arrivati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cascina e il nucleo speleo alpino fluviale.

Il bambino, cosciente al momento del recupero, è stato portato in una area sicura e poi trasferito con l’elisoccorso Pegaso al Pronto Soccorso dell’ospedale di Cisanello