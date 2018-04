Vicopisano. Corso di difesa femminile patrocinato dal Comune: consegnati i diplomi ai partecipanti

PISA – Il Sindaco Juri Taglioli, insieme allo psicologo dell’emergenza Paolo Bernardini, istruttore e ideatore dell’iniziativa nell’ambito di “ASD Kick Boxing 1980 Vicopisano“, ha consegnato il diploma alle partecipanti al corso di difesa femminile patrocinato e sostenuto dal Comune e completamente gratuito improntato su tecniche di arti marziali e sugli aspetti psicologici dell’aggressione e di gestione dello stress.

“Non abbiamo insegnato certo a usare la violenza contro la violenza – ha sottolineato Bernardini – semmai oltre a insegnare le tecniche di arti marziali come forma di difesa, ci siamo soffermati molto sulla consapevolezza delle partecipanti, sulla loro gestione delle emozioni in caso di eventuali minacce al fine di conoscere meglio loro stesse, le loro reazioni e quindi saper fronteggiare efficacemente, senza mettersi in pericolo ma sfuggendone, eventuali aggressioni.”

“E’ stato questo il motivo che ci ha spinto a sostenere il corso di difesa femminile – ha detto il Sindaco Taglioli – organizzato da Paolo e dalla sua ASd Kick Boxing, con istruttori ACSI e con lui come psicologo di emergenza di grande e comprovata esperienza con i Vigili del Fuoco, il fatto che non si parlasse di violenza come mera reazione alla violenza, ma si permettesse alle partecipanti di compiere un vero e proprio percorso interiore e psicologico che univa tecniche di difesa, più fisiche diciamo, alla capacità di affrontare situazioni di potenziale rischio con padronanza di se stesse, mettendo in atto la soluzione più efficace per proteggersi e non subire conseguenze negative”.