Vicopisano, con l’auto contro le tubazioni di carburante

VICOPISANO – Personale dei Vvf del distaccamento di Cascina sta intervenendo nel comune di Vicopisano sulla via Sarzanese-Valdera per un incidente stradale che ha visto coinvolto un’autovettura condotta da un uomo originario di Firenze che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo andando ad urtare alcune tubazioni di un distributore di carburante Q8 e finendo ribaltato in mezzo la sede stradale.

Il conducente uscito da solo dal veicolo è stato condotto all’ospedale “Lotti” di Pontedera dal personale del 118.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza la vettura ed effettuare un controllo al distributore che temporaneamente è stato chiuso per permettere le operazioni di ripristino delle parti dell’impianto interessate dall’incidente.

Sul posto una pattuglia dei Carabinieri.