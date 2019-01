Vicopisano rende omaggio al Maestro Aldo Catarsi

VICOPISANO – Domenica 13 gennaio, presso il Teatro di via Verdi a Vicopisano, dalle 17.30, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Punto Radio e l’Associazione Culturale e Musicale Vicopisano Rocca’n’Roll, presenta una giornata di musica e festa in onore di Aldo Catarsi.

Fisarmonicista nato a Pisa nel 1928, il Maestro Aldo Catarsi in carriera ha scritto e composto 3.983 brani, pubblicati in tutto il mondo (sottofondi per documentari, colonne sonore per film, canzoni).

Sposato con Floriana da 56 anni, Aldo Catarsi vive ancora nella casa di Caprona che non ha mai voluto lasciare. Nel 1983, al momento di andare in pensione dopo una vita dedicata alla musica, Aldo Catarsi decise poi di fondare le Edizioni Musicali Catarsi, cedute qualche anno dopo.

Alla vita e alle opere di Aldo Catarsi, autore anche dell’inno “Forza Pisa“, è stato dedicato ampio spazio nella recente pubblicazione a cura di Carlo Raffaelli e Luca Doni “Pisa, la musica 1965-1999” (39 euro, Eclettica Edizioni). Alla giornata in onore di Aldo Catarsi, oltre al Maestro, parteciperanno le istituzioni vicaresi e gli amici più cari.

L’evento ad ingresso gratuito ed aperto a tutta la cittadinanza, sarà accompagnato dall’interpretazione dal vivo di alcuni successidel compositore e musicista capronese.

Per info 050.710071 oppure festivalroccanroll@gmail.com