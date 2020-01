Vido e Dekic in dirittura. Izzillo e Liotti ai saluti?

PISA – La società nerazzurra è molto attiva sul mercato di gennaio. Il Ds Roberto Gemmi sta lavorando su varie piste soprattutto per l’attacco.

di Antonio Tognoli

Luca Vido di proprietà dell’Atalanta in prestito al Crotone, sembra vicino al trasferimento all’ombra della Torre. L’accordo è quasi raggiunto. Non solo Vido però per l’attacco del Pisa che è sulle tracce di Vincenzo Millico gioiellino del Toro che potrebbe arrivare a breve anche in virtù di un offerta importante del Pisa che ha superato quella del Chievo Verona. Sulla buona strada anche la trattativa per portare all’ombra della Torre Danilo Soddimo fantasista romano dai piedi buoni in forza alla Cremonese ex Frosinone. Giocatore che può giocare sia da tre quartista che da seconda punta. In chiave portiere invece sembra risolta la trattativa per il portiere Dekic classe 99 che arriverebbe a titolo definitivo dall’Inter.

Sul fronte uscite Raul Asencio ha già raggiunto Genova nei giorni scorsi. A breve potrebbe partire anche il centrocampista Nicholas Izzillo: sulle sue tracce Olbia e Piacenza. Potrebbe tornare a casa invece il terzino Daniele Liotti che piace molto alla Reggina secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, squadra della sua città, capolista in Lega Pro che sembra aver convinto il giocatore nerazzurro dalle prime titubanze.

Nei gironi scorsi si era parlato anche di uno scambio fra Ettore Gliozzi e Davide Di Quinzio fra Pisa e Monza. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni.