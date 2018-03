Vigilantes al lavoro per prevenire i furti a Pisa

PISA – Avvisiamo la cittadinanza che partirà una campagna telefonica, ma anche porta a porta, ideata dal Corpo Guardie di Città per cercare di entrare nelle attività e nelle case di quelle

persone che percepiscono un senso di insicurezza e pertanto necessitano di avere un punto di riferimento per la propria sicurezza.

“Onde evitare fraintendimenti il Corpo Guardie di Città come Istituto di Vigilanza offre servizi di sorveglianza alle proprietà private e ai beni materiali, mai prestazioni relative alla sicurezza dell’individuo : per questo ci sono le Forze dell’Ordine ed i vigilantes non si possono sostituire a loro ma possono dare un importante contributo tramite mirati servizi di vigilanza che vengono stabiliti con i cittadini e con gli imprenditori che sottoscrivono un contratto per la sorveglianza dei propri beni. Come servizio base proporremo un passaggio notturno di una nostra auto-pattuglia composta da una guardia giurata armata , 7 giorni su 7, compresi i festivi, in una fascia oraria compresa tra le ore 23 e le 6 ad € 1,00 al giorno, cioè € 30,00 al mese (più I.V.A.).

Un mirato servizio di vigilanza al prezzo di un caffè per distogliere i malintenzionati dal commettere reati al patrimonio dell’utente che sottoscriverà uno specifico contratto con il

nostro Istituto di Vigilanza. La sicurezza delle proprietà , ad oggi, risulta essere posta in primo piano, ed una deterrenza efficace è la prerogativa per salvaguardare locali, merci,

prodotti e servizi. Da diversi anni la vigilanza non viene più proposta solo a grandi aziende e/o proprietari di ville ed è per questo che è stato stabilito un prezzo calmierato accessibile a

tutti.

“La campagna partirà a breve – spiega Mariano Bizzarri Ollandini, Amministratore Unico

del Corpo Guardie di Città – siamo stati invitati a promuovere i nostri servizi dagli stessi cittadini che sono spaventati nel leggere tutti i giorni di rapine e furti e che temono di trovarsi qualcuno in casa oppure di rientrare nella propria attività o nella propria abitazione e

trovare tutto a soqquadro : noi, oltre ad un numero verde di emergenza da contattare 24 ore su 24, offriamo pattugliamenti ispettivi diurni e/o notturni con specifici e meticolosi controlli delle proprietà dei clienti (porte, portoni, balconi, finestre, giardini, cortili, garage, magazzini, automezzi, etc…). Più attività/imprese o più cittadini di un quartiere o di un paese

aderiscono, più la nostra pattuglia vigilerà in quella specifica area durante la notte. Il servizio base può essere ampliato con impianti di allarme antifurto/antirapina e/o telecamere

collegate alla nostra centrale operativa per specifici controlli interni in caso di necessità. Se l’utente è interessato fissiamo un appuntamento per illustrare i nostri servizi e le varie opzioni per personalizzare la vigilanza ad ogni esigenza. La microcriminalità, i reati predatori, in aziende, attività, magazzini, garage, abitazioni, condomini sono in aumento e noi crediamo di aver trovato la giusta misura con offerte dai

costi limitati : è come un’assistenza sanitaria privata in aggiunta a quella di Stato”.