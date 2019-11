Vincenzo Italiano: “Sono dispiaciuto, persi punti importanti”

PISA – C’è amarezza in casa spezzina al termine del derby contro il Pisa nelle parole di mister Vincenzo Italiano.

di Antonio Tognoli

“Buttiamo via punti importanti. Peccato perche abbiamo dormito sia sul primo che sul terzo gol. Sono amareggiato per questo risultato perché non meritavamo di perdere. Non so cosa dire”.

“Il primo tempo è sempre stato equilibrato abbiamo concesso un solo cross e nel secondo tempo per mezz’ora abbiamo dominato segnando due gol e avendo la possibilità di portarci sul 3-1 con Mastinu e Gyasi. Peccato è chiaro che non si può andare a giro per l’Italia a dominate le partite. Merito al Pisa che ci ha creduto demerito nostro, per non averla chiusa prima”.