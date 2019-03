Violento impatto sull’Arnaccio. Muore un uomo sul colpo

PISA – Personale del distaccamento di Cascina e del comando di Livorno sono intervenuti la scorsa notte alle ore 3 circa per un incidente stradale sull’Arnaccio ak km 13.

Per cause in corso di accertamento il conducente di un’auto ha perso il controllo della guida finendo fuori strada e poi ribaltandosi sulla sede stradale. Il conducente, un uomo residente a Livorno di 58 anni ha perso la vita. A constatarne il decesso il personale del 118. Il corpo è stato estratto dei vigili del fuoco di Livorno giunti i primi sul posto.

Un’altra autovettura non accorgendosi dell’auto in mezzo alla sede stradale ha urtato su questa e la conducente è stata portata all’ospedale per accertamenti.

Sul posto i carabinieri.