Visita guidata alle case Torri di Pisa

PISA – DOMENICA 24 MARZO le guide di Natourarte propongono una visita guidata dedicata alle case torri di Pisa: un viaggio attraverso le tecniche edilizie e i materiali da costruzione,

Accompagnato da informazioni storiche e topografiche sulla Pisa medievale.

Attraverso i quartieri storici di Santa Maria e San Francesco, si seguirà l’evoluzione delle tecniche costruttive dall’XI al XIV secolo, riscoprendo spazi e angoli dimenticati.

Come si costruiva una torre? Chi le abitava? Qual era il loro aspetto originario? Come lavorava un manovale del XII secolo? Come era strutturato un cantiere medievale? A queste ed altre domande risponderanno le guide abilitate Linda Paolini e Francesca Origlia, a volte semplicemente osservando con più attenzione ciò che abbiamo tutti i giorni dinanzi ai nostri occhi distratti.

Durata: circa 2 ore

Costo: 12 euro, 8 ridotto per studenti.

Ritrovo: Piazza del Duomo, presso la fontana dei Putti (Pisa) alle ore 14,50.

La prenotazione è obbligatoria.

SCRIVERE A NATOURARTE.PISA@GMAIL.COM

O TELEFONATE AL 388 7551474 – 339 6836352 oppure consultare www.natourartepisa.it