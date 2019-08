Vitali Spa back sponsor sulle maglie del Pisa Sc

PISA – Il Pisa Sporting Club ha stretto una importante partnership di livello nazionale per la prossima stagione Cadetta. Il Back Sponsor sulle maglie ufficiali nerazzurre per tutto il campionato sarà infatti occupato dal logo della Vitali SpA.

La società di costruzioni Vitali SpA, con sedi in Lombardia e Sardegna, è a capo di un Gruppo diversificato e innovativo che si contraddistingue sul mercato di riferimento per la capacità di presidiare l’intera filiera di settore e per l’elevato profilo tecnologico. Vitali Group da tre generazioni opera nel mondo delle costruzioni non solo in Italia, ma anche in diversi Paesi all’estero: sviluppo immobiliare nel settore logistico, uffici per multinazionali e alberghi, grandi infrastrutture (costruzione di strade, autostrade, ponti, piste aeroportuali, ecc…), demolizioni speciali, decommissioning, coltivazione di cave, lavorazione di materiali per l’edilizia, produzione di calcestruzzi e asfalti sono le aree di azione con professionisti di alto livello e mezzi all’avanguardia al servizio del cliente.

Vitali Group sarà ovviamente al fianco del Pisa già nella prima gara della stagione in programma venerdì 23 agosto (ore 21) quando all’Arena Garibaldi arriverà il Benevento per l’Open Day del calcio italiano in diretta su RAI Sport.

Sabato (ore 12) nella Sala Stampa “Passaponti” dell’Arena presentazione ufficiale dell’accordo: saranno presenti Massimo Vitali, Presidente di Vitali Spa e il Presidente del Pisa Giuseppe Corrado