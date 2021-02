Vitamina Sailing tra Club Swan 36 e catamarani M32

PISA – Sempre più intensa. Dopo un anno complicato a causa della pandemia da COVID 19, ma non per questo meno ricco di soddisfazioni – vedi la vittoria, a metà ottobre in Toscana, della prestigiosa World Gold Cup assegnata nel contesto degli Swan One Design Worlds 2020 – il Vitamina Sailing team è pronto a tornare in azione. Per affrontare una stagione di regate ancora più ricca di appuntamenti in giro per l’Europa.





Il team sarà impegnato nuovamente in due classi, il catamarano sportivo M32 e il monotipo Club Swan 36. Un doppio impegno – triplo per la precisione, visto che gli M32 messi in acqua dal Vitamina Sailing team saranno due – affrontato con l’obiettivo di confermare i successi ottenuti negli anni scorsi, in due categorie caratterizzate dall’alto livello dei partecipanti.



Per farlo, Vitamina Sailing, affiancato per tutta la stagione dal brand Cetilar® della casa farmaceutica PharmaNutra – una linea di dispositivi medici a base di esteri cetilati (CFA) per il benessere di muscoli e articolazioni, disponibile nelle versioni Crema, Patch e Tape – sarà supportato da un equipaggio di primo piano, coordinato dal Team Manager Matteo De Luca.



Sul Club Swan 36 Vitamina Cetilar, che avrà al timone l’imprenditore Andrea Lacorte, i triestini Gabriele Benussi e Alberto Bolzan saranno il tattico e il randista (Diego Battisti, Giovanni Bucarelli, Alessandro Frizzarin e lo stesso De Luca completano l’equipaggio).



I plurititolati velisti inglesi Ian Williams e Paul Campbel-James saranno invece a bordo del catamarano M32 timonato sempre dallo stesso Lacorte, mentre la seconda barca della squadra sarà affidata a un equipaggio capitanato da Marco Radman (timone) e Lorenzo Bressani (tattica).



Dieci in totale gli eventi in calendario per la stagione 2021, cinque per ogni classe, preceduti da un’intensa sessione di allenamenti in programma fino a fine marzo.

Il circuito Club Swan 36 farà tappa a Scarlino (24-29 maggio), Porto Cervo (21-26 giugno), Palma di Maiorca (1-7 agosto e 13-18 settembre) e Saint Tropez (11-17 ottobre, Mondiale di classe), mentre quello riservato agli M32 toccherà Sanremo (15-18 aprile e 6-9 maggio), Amsterdam (giugno), Aarhus, in Danimarca (22-25 luglio) e Riva del Garda (2-5 settembre).

“Dopo aver chiuso nel migliore dei modi il 2020, puntiamo ad alzare ulteriormente l’asticella ponendoci nuovi obiettivi”, spiega l’esperto Lacorte, reduce da una due giorni di training a La Spezia sul catamarano M32. “Saremo impegnati in due classi difficili, ma è proprio quello che vogliamo: metterci in discussione attraverso il confronto con i migliori equipaggi in circolazione. Sull’M32 possiamo contare su una partnership importante con Ian Williams, uno che ha vinto, tra le altre cose, diversi titoli Mondiali match race. Sullo Swan, invece, sarò affiancato dalla coppia d’assi Benussi-Bolzan, nel contesto di una flotta che si preannuncia davvero molto equilibrata e competitiva. Siamo pronti a tutto e abbiamo davvero tanta voglia di riprendere l’attività agonistica al 100%”.