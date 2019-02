Vito Grieco: “Il pari sarebbe stato il risultato più giusto”

VERCELLI – Per analizzare la partita disputatasi al “Piola parla anche il Mister della Pro Vercelli Vito Grieco, ex di turno in quanto vice di Alessandro Pane sulla panchina nerazzurra qualche stagione fa.

di Maurizio Ficeli

“Non meritavamo la sconfitta, il risultato e’ stato determinato da episodi sarebbe stato piu giusto il pari, ma quella palla inattiva ha determinato la sconfitta. Lecchiamoci le ferite e guardiamo al prossimo derby di Novara per cercare di recuperare i punti persi contro il Pisa”