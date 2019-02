Vito Grieco: “Pisa forte come l’Entella da centrocampo in su”

PISA – Ha parlato alla vigilia della sfida con il Pisa il mister della Pro Vercelli, Vito Grieco, vice di Alessandro Pane al Pisa. Sentiamo le sue parole in vista della gara di domani con la sua ex squadra.

di Maurizio Ficeli

Grieco parla dei nerazzurri: “Il Pisa è una squadra importante, vera, che nel mercato di gennaio ha preso dei pezzi importanti quindi sono più forti del girone di andata anche se noi non abbiamo avuto modo di incontrarli fino ad ora”.

Il mister vercellese rafforza il concetto: “Come spessore di giocatori da centrocampo in su posso dire tranquillamente che il Pisa è alla pari con l’Entella. In attacco ha quattro punte importanti, dei bravi interni, ha preso Minesso dal Padova che mister D’Angelo già conosceva, quindi ci aspetta una battaglia e dovremmo essere bravi a ribattere colpo su colpo”.

Sulla Pro Vercelli afferma: “Ero dispiaciuto per come era andata a Chiavari mentre sono soddisfatto per la gara di Pontedera, inoltre questa è stata la settimana tipo dove abbiamo lavorato a pieno regime e siamo assolutamente pronti a battagliare con una squadra importante come è il Pisa”.

Fonte foto tuttocalciatori.net